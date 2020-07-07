Футболист НФЛ подписал контракт на 503 млн долларов. Это рекорд в истории спорта

Игрок американского клуба НФЛ "Канзас-Сити Чифз" Патрик Махоумс поставил подпись под новым контрактом, который стал самым крупным в истории мирового профессионального спорта. Договор подписан на 10 лет, за которые спортсмен заработает 503 миллиона долларов.

Обновленное соглашение сторон вступит в силу в 2022 году, сообщает ESPN. Нынешний договор футболиста с "вождями" было подписано еще в 2017 году, и по нему за оставшиеся два сезона игрок заработает 27,6 миллиона.

Махоумс является самым ценным игроком Супербоула в составе "Канзаса", который, в свою очередь, впервые с 1970 года стал чемпионом Национальной футбольной лиги. В решающем матче "Чифз" обыграли "Сан-Франциско".

До Махоумса крупнейший контракт в мире спорта принадлежал бейсболисту "Лос-Анджелес Энджелс" Майку Трауту. В прошлом году он поставил подпись под договором на 12 лет, по которому он заработает 430 миллионов долларов.