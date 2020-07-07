Автобус с пассажирами перевернулся под Красноярском

Под Красноярском перевернулся рейсовый автобус. Из 16 пассажиров пострадали трое, одного пришлось госпитализировать. На месте аварии выехали следователи.

ДТП произошло в Уярском районе на федеральной трассе Р-255 у села Ново-Пятницкое. По одной из версий водитель не справился с управлением транспортного средства. Проверка на алкоголь дала отрицательный результат.

Двое пострадавших пассажиров после осмотра медиками были отпущены. Еще один доставлен в больницу, сообщает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканала "Россия 1". В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю уточнили, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте работают инспекторы ДПС.