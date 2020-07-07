7 июля 202012:12

Позеленевшая вода в фонтане Петербурга: ролик - фейк, но деликатная проблема есть

Позеленевшая вода в фонтане Петербурга: ролик - фейк, но деликатная проблема есть

В Сети появился ролик, на котором вода в петербургском бассейне с фонтаном якобы окрасилась в ядовито-зеленый цвет.

Ролик оказался фейком – никаких химикатов в воде нет, а вот проблема, похоже, настоящая.

Автор видео заявил, что хотел указать на одну из городских проблем: якобы нечистоплотные жители и гости города от безысходности справляют туда малую нужду, потому что после карантина большинство общественных туалетов не открылось.

В частности, в два часа ночи на Дворцовой площади можно увидеть очередь – нет, не в Эрмитаж, а в круглосуточный туалет.

Жалуются на специфический запах и во дворах-колодцах в центре Северной столицы.

В эфире телеканала "Россия 24" координатор общественного движения "Красивый Петербург", градозащитник Красимир Врански рассказывает, что по вечерам молодые люди регулярно выходят на разные виды тусовок в центре города: на Дворцовую площадь, набережную Невы, на Рубинштейна, в парки.

При этом, по его словам, ни одного туалета там нет, а даже если есть, так там выстраиваются огромные очереди.

В апреле (на время пандемии) Водоканал закрыл в Петербурге все общественные туалеты. Чиновники уверяют: сейчас почти все — а их больше 150 – открыты, в том числе станционарные, модульные и даже передвижные.

Руководитель по взаимодействию со СМИ Департамента информации и связей с общественностью Водоканала Санкт-Петербурга Любовь Суслова уверяет: на Дворцовой работает два больших гигиенических комплекса, каждый из них на 12 кабинок, то есть 24 кабинки — только на Дворцовой площади.

Кроме того, рядом находятся два туалета — в Александровском саду, где еще 20 кабинок, а в ближайшее время открыть еще 15 модульных туалетов, которые будут расположены в районе станций метрополитена и на некоторых пляжах, разрешенных к посещению.

Проблема, однако, в том, что основная часть городских туалетов закрывается вечером – они работают до 20.00, а гулять жители Северной столицы и туристы — романтики и, прежде всего, молодежь — выходят позже.

Ведь когда еще любоваться особыми видами города на Неве, как не в летние Белые ночи?

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