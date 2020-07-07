Ангар с автомобилями загорелся на западе Москвы

Огонь охватил ангар с автомобилями на западе Москвы, площадь пожара составляет 750 квадратных метров. Очевидец сняла на видео черный столб дыма.

Пожар вспыхнул днем 7 июля во 2-м Сетуньском проезде. В металлическом ангаре, как отмечают спасатели, находятся автомобили и бочки с топливом и маслом. Некоторые из них уже взорвались от высокой температуры.

Часть склада площадью 50 на 15 метров обрушилась еще до приезда пожарных. Информации о пострадавших не поступало.