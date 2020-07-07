Песков: на сокращение бедности направлены почти все программы развития

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования страховой компании "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", которые выяснили, что большинство россиян получают не больше 25 тысяч рублей в месяц, а доход почти половины граждан страны составляет 15 тысяч рублей.

Песков отметил, что методология исследования неизвестна, а выборка недостаточна для того, чтобы сделать выводы по федеральному уровню.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России заявил, что сохраняющийся уровень бедности является актуальной для страны проблемой. На ликвидацию бедности направлены почти все программы развития, добавил Песков.

"Определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не значит, что работа прекращается", — заверил представитель Кремля, отметив, что и президент, и правительство приоритетно занимаются этой проблемой.

Отвечая на вопрос о том, какой суммы дохода достаточно для россиян, Песков подчеркнул, что об этом лучше поинтересоваться в Минэкономразвития.

Недавно жители России рассказали, сколько денег им нужно для того, чтобы жить нормально. Например, средней семье из трех человек, в которой работают двое, необходимо 85,7 тысячи рублей ежемесячно. Такие данные приводит исследовательский холдинг "Ромир".

Некоторые могут прожить нормально и с суммой в 20 тысяч рублей, но таких людей мало — всего 2 процента. 22 процента опрошенных смогли бы войти в рамки "нормальной жизни", если бы у них было более 120 тысяч рублей. 18 процентов респондентов устроило бы 45-60 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у жителей Северо-Западного, Уральского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов.