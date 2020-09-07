Суд Нью-Йорка рассмотрит иск к экс-совладельцу "Открытия" о мошенничестве

Банк непрофильных активов, созданный на базе "Траста", и банк "ФК "Открытие" подали иск к основателю группы "Открытие" Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск зарегистрирован и опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.

В иске утверждается, что Беляев, используя "неофициальный периметр группы", вывел как минимум 100 миллиардов рублей на счета принадлежащих ему компаний, сообщило издание Forbes. "Мы подтверждаем факт подачи иска", – сообщили в пресс-службе банка.

Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон. Это фамилия его отца, следует из текста иска.

По данным истцов, Беляев создал схему и вывел "сотни миллионов долларов" из "Открытия" через 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI.

Вадим Беляев был в курсе всех операций и этому есть доказательства, отмечается в иске. Всего в иске описано несколько транзакций на общую сумму в 116 миллиардов рублей. Но это еще не все – Беляев с партнерами перевели плохие активы на баланс "Открытие холдинг" и направили письмо в ЦБ РФ с просьбой о спасении. Вскоре ЦБ объявил о введении временной администрации в "Открытии", но "Открытие холдинг" осталось в собственности акционеров банка и затем подало заявление о банкротстве.

В ноябре 2019 года Банк непрофильных активов объявил о злоупотреблениях на 122,4 миллиарда рублей и инициировал уголовные дела.