Bloomberg: потери России во время пандемии окажутся меньше потерь США и ЕС

Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает издание Bloomberg. Аналитики говорят, что перспективы России еще не раз улучшатся.

Россия занимает четвертое место в мире среди стран с наименьшим сокращением экономики (-4,8%) во время пандемии после Турции (-4%) и Индонезии (-1%), а Китай даже выходит на рост ВВП по итогам 2020 года (+2%), согласно консенсус-прогнозам Bloomberg по итогам опроса экономистов.

За Россией расположилась Саудовская Аравия (-4,9%), США (-5%). Экономика Германии по ожидаемому падению расположилась на девятом месте и сократится сильнее (-6%), чем ВВП Индии (-5,5%) и Бразилии (-5,7%). Экономика Великобритании снизится почти на 10%.

"Когда разразилась пандемия, Россия была в довольно хорошей форме: низкая инфляция, низкий уровень безработицы, стабильный банковский сектор и огромные резервы, – заявила главный экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец. – Если не будет дополнительных потрясений, в этом году будет волна повышения прогнозов по экономике России".

Прогноз "Ренессанс Капитал" стал одним из самых оптимистичных – российский ВВП снизится на 3,3% в этом году и вырастет на 3,8% в следующем. Консенсус-прогноз Bloomberg по итогам опроса экономистов – российская экономика сократится на 4,8% в этом году. Это менее половины того, что ожидало российское правительство в первые недели начала пандемии в стране. По новой оценке Минэкономразвития, ВВП России снизится на 3,9% в 2020 году.

Помощник президента по экономике Максим Орешкин заявил, что в следующем году ключевые показатели, такие как занятость, вернутся к докризисному уровню.

​​Россия, оттеснит Германию и достигнет в этом году пятой позиции в топ-5 крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности, по прогнозу Международного валютного фонда.

"Благодаря санкциям, введенным еще в 2014 году, Россия теперь гораздо меньше полагается на потоки внешнего капитала, поэтому шоки от пандемии меньше повредили экономике", – сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне.

Потери малого бизнеса и сферы услуг в России намного меньше, чем в ЕС или США, и во многих других странах. Некоторые экономисты ожидают слабый рост в следующем году, поскольку правительство планирует прекратить господдержку и ужесточить траты бюджета в следующем году, отмечает Bloomberg.