Мишустин: восстановление экономики России идет динамичней, чем в других странах

Сокращение экономики России из-за пандемии оказалось не таким глубоким, как во многих странах мира, а восстановление идет даже более динамично, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично".

Ситуацию значительно улучшили решения и действия российских властей, обсуждение и реализация поддержки вместе с представителями делового сообщества.

Бизнесу и населению были предоставлены возможности отсрочить выплату кредитов, налогов, компании получили деньги для сохранения рабочих мест, отсрочку по выплате аренды, был "введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы, организовано предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а также системообразующим предприятиям. Реализуются меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей", – напомнил Мишустин.

В России третий месяц подряд после провала в апреле восстанавливается потребительский спрос, растет оборот розничной торговли и промпроизводство, ситуация на рынке труда стабилизировалась.

Пандемия и 2020 год стали для мировой экономики одними из самых сложных в истории. "Спад был вызван двойным шоком. Как со стороны предложения – из-за ограничений и временных разрывов производственных связей. Так и со стороны спроса – из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, сокращения трудовых доходов и снижения потребительской уверенности", – подчеркнул Мишустин.

В конце августа министерство экономического развития РФ улучшило оценки восстановления российской экономики – прогноз снижения ВВП страны в 2020 году составит 3,9% по сравнению с предыдущей июньской оценкой спада 4,8% за год.