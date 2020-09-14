Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона о переводе делового документооборота в электронный вид. Это позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей, сообщила пресс-служба министерства.

Сейчас по закону банки и компании обязаны хранить многие документы в бумажном виде сроком до 75 лет. Это приводит к большим расходам. Например, затраты одного крупного банка на хранение бумажных документов могут составлять до 2,5 миллиарда рублей в год.

Общие затраты бизнеса на хранение бумажных документов оцениваются в 3,5 триллиона рублей в год.

Законопроектом, разработанным министерством, планируется ввести хранения документов в электронном виде и конвертацию документа в другой формат при сохранении его юридической значимости (из бумаги в цифру).

"Сегодня бизнес должен хранить документацию в бумажном виде. Минэкономразвития предлагает перевести их в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожить через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами. Это сэкономит предпринимателям время, место и деньги", – пояснил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Это один из законов, которые повышают уровень цифровизации страны. Ранее были введены электронные трудовые книжки. ПФР начал получать отчеты и данные от работодателей с 15 февраля, и уже свыше 1 миллиона человек перешли на электронные трудовые книжки.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. По закону работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде сведения о приеме на работу и переводе на другую постоянную работу всех сотрудников, а также об увольнении сотрудников и подаче ими соответствующих заявлений. Работник обязан написать заявление о выборе трудовой книжки в срок с 1 июля до 31 декабря. С 2021 года сведения о трудовой деятельности сотрудников, впервые устроившихся на работу, начнут вести только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.