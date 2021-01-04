Выше доллара: почти все ключевые валюты мира в 2020 году укрепились

По наблюдениям "Альпари Евразия", в минувшем 2020 году на мировом валютном рынке аутсайдерами были валюты развивающихся стран и стран с формирующимися рынками. Причиной стала пандемия COVID-19. Сама пандемия била одинаково больно и по развитым, и по развивающимся странам. Но в условиях введения карантинов и локдаунов, инвесторы традиционно перекладывались из инструментов с высоким риском в безрисковые, и уходили с развивающихся рынков. Затронула эта ситуация и рубль. Вторым фактором давления на него стало падение нефтяных цен. В этих условиях рубль снизился к доллару США за год на 16,2%.

Если говорить об основных мировых валютах, то самой слабой из них оказался доллар США. К нему выросли, в порядке возрастания, канадский доллар (+1,8%), британский фунт (+2,9%), японская иена (+5,3%), китайский юань (+6,6%), новозеландский доллар (7,4%), евро (+9,6%), швейцарский франк (+9,7%) и австралийский доллар (+9,8%).

Казалось бы, и ФРС США, и другие центробанки проводят сверхмягкую монетарную политики и закачивают на рынки миллиарды. В чем же причина слабости именно доллара? А дело, похоже, в динамике этой самой монетарной политики, отмечает старший аналитик "Альпари Евразия" (Минск) Вадим Иосуб. Если ключевая ставка, например, ЕЦБ устойчиво находится на нуле с марта 2016 года, то ФРС дважды снижал ставку в ткущем году: 3 марта с 1,75% до 1,25%, и уже 15 марта – до 0,25%. Кроме того, на доллар давят новые рекорды по госдолгу, дефициту бюджета и дефициту внешней торговли.

Впрочем, сейчас политика ФРС и ЕЦБ вошли в достаточно предсказуемый период. Оба центробанка будут держать ставки на нынешнем уровне, по их же заявлениям, "достаточно длительный период", как минимум, до выхода инфляции к таргету в 2%. Динамика доллара к другим мировым валютам будет зависеть от того, как после начала массовой вакцинации экономики соответствующих регионов будут возвращаться к росту.

Достойную динамику по итогам года продемонстрировало золото, хотя внутри года на рынке было несколько разных периодов. Стартовал год с отметки 1520 долларов за тройскую унцию, и первые пару месяцев можно было наблюдать умеренный рост цен. Карты смешал март, во время разрастания пандемии, разрыва сделки ОПЕК+ и сильной волатильности на валютных рынках. В моменте золото упало до 1450 долларов (-4,6% к началу года). Однако на фоне продолжения пандемии, многочисленных программ помощи экономикам разных стран, рынки перешли в режим избегания рисков, и инвесторы обратили внимание на благородный металл. В результате уверенного роста к началу августа цена достигла 2075 долларов (+36,5% к началу года), обновив исторический максимум в номинальном выражении (то есть без учета долларовой инфляции).

С этого момента цена развернулась, к концу ноября сходила на 1765 долларов, а к концу года золото торговалось вблизи 1895 долларов за тройскую унцию (+24,6% с начала года). Наступившая после августа на рынке коррекция связана с тем, что в третьем квартале мировые центробанки продали золота больше, чем купили впервые с 2010 года. По данным отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council) за третий квартал, мировые центробанки продали на нетто-основе 12,1 тонны золота, тогда как годом ранее третий квартал закончился покупкой 141,9 тонны. Продажи эти связаны с необходимостью получить дополнительные доходы для борьбы с коронавирусом на высоких ценовых уровнях. Среди лидеров продаж золота – центробанки Турции и Узбекистана.

В наступившем 2021 году начало массовой вакцинации может привести к восстановлению мировой экономики. При этом мировые центробанки сохранят сверхмягкую денежно-кредитную политику. Ликвидности будет много, но аппетит к риску возрастет. На этом фоне интерес к золоту, как к инструменту бегства от риска, может снизиться. Вероятен возврата цены к уровню месячной давности – 1765 долларов, а далее – коррекции к уровню 1670 долларов за тройскую унцию.

Что касается биткоина, который показал четырехкратный рост за год, то можно констатировать, что он остается спекулятивным, волатильным и высокорисковым инструментом, который способен как расти в цене в разы, так и столь же интенсивно падать.