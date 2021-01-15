Минфин: налоги позволяют нефтяникам получать прибыль в сложное время

Минфин РФ считает сбалансированными налоги для российских нефтекомпаний, заявил в интервью ТАСС замглавы министерства Алексей Сазанов.

"У них чистая прибыль достаточная. Поэтому, несмотря на все новации Минфина, те финансовые результаты, которые демонстрирует наш нефтяной сектор, они хорошие и устойчивые. Поэтому в целом мое мнение, что политика наша сбалансирована", – отметил Сазанов.

В августе 2020 года руководители крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Нефтяные компании предупредили о падении добычи в случае предложенной Минфином корректировки налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Осенью 2020 года Минфин провел настройку налогов для нефтяной отрасли, лишив компании ряда льгот по НДПИ, например, для добычи сверхвязкой нефти. Минфин ужесточил и параметры НДД. По прогнозу министерства, поправки позволят за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 миллиардов рублей.