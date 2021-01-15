Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат

Россиянам проиндексируют пособия, компенсации и выплаты с 1 февраля. Об этом говорится в подготовленном Минтрудом проекте постановления правительства.

В проекте постановления говорится, что коэффициент индексации определяется на основе сложившегося в 2020 году индекса потребительских цен, который составляет 104,9% и должен быть установлен для выплат с 1 февраля текущего года в размере 1,049.

Индексация коснется граждан, которые были подвержены радиации, Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан имеющих детей, а также другие категории льготников.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее сообщал, что индексация пенсий в этом году составила 6,3%, что выше инфляции. На 1039 рублей увеличился размер страховой пенсии и составил 17 541 рубль.

Помимо этого подлежит индексации и набор соцуслуг, которые входят в состав единой денежной выплаты. Согласно закону он может быть предоставлен в натуральной или денежной форме. Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля прошлого года составила 1 155,06 руб. в месяц.