Чубайс указал на "грубейшую ошибку" властей

Российские власти допустили грубейшую ошибку, из-за которой отечественные компании будут вынуждены платить углеродный налог в европейскую, а не в российскую казну, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Выступая на Гайдаровском форуме, он напомнил, что ЕС вводит налог на углеводороды в рамках курса на "зеленую" энергетику. В России дискуссии о том, надо ли вводить такой налог у себя, чтобы компенсировать ущерб климату, ни к чему не привели. В итоге Евросоюз вводит трансграничный углеродный налог, который российские компании будут оплачивать "чужому правительству". Чубайс считает, что "власть проявила беспомощность, слабость" и допустила грубейшую ошибку.

Ранее сообщалось, что к 2050 году европейские страны планируют стать климатически нейтральными, когда выбросы CO2 в атмосферу будут сведены к нулю или же компенсированы. Для этого вводится углеродный налог, и Россия как поставщик угля, нефти и газа будет вынуждена его платить.