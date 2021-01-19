В правительстве создают операционный офис "достижения результатов"

Необходимо осознавать свою меру ответственности и работать на результат, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя новых руководителей департаментов аппарата правительства.

"Департаменты станут единым операционным офисом достижения результатов, в том числе и национальных целей развития... Прошу вас всех работать на результат, гибко и оперативно реагировать на самые серьезные вызовы. Каждый из вас должен осознавать меру ответственности за свои действия и решения, за судьбу людей, ради которых мы работаем".

Для этого нужен высокий уровень культуры управления, компетенций, "слаженных действий всех ветвей власти", – подчеркнул Мишустин.

Он уточнил, что задача аппарата правительства – "не дублирование функций министерств". Это системная интеграция, обеспечние взаимодействие между регионами и центром, необходимо "собирать и анализировать" данные о развитии и отдельных отраслей, и "жизни всей страны в целом", разрабатывать стратегию и тактику правительства "во всех сферах".