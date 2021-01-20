Рубль укрепляется в день инаугурации Байдена

Курс рубля укрепляется в день инаугурации Джо Байдена – новый президент США официально займет место в Овальном кабинете главы государства после 6 вечера по московскому времени 20 января. Основные валюты дешевеют второй день подряд и потеряли более рубля за это время.

Евро после первых трех часов торгов на Московской бирже упал ниже 89 рублей. Доллар подешевел на 35 копеек до 73,2 рубля, а евро на 40 копеек до 88,9 рубля, согласно данным торгов к 13:00 мск.

"Поддержку российскому рынку акций и курсу рубля сегодня, судя по всему, окажут ослабление доллара, рост цен на нефть и улучшение аппетита к риску и к активам EM (развивающиеся рынки)", – сообщается в комментарии аналитиков Альфа-банка.

Доллар падает, а цена нефти растет после победы демократов в Конгрессе и заявлений Байдена о поддержке экономики и населения США на 1,9 триллиона долларов. Это и прямые выплаты гражданам (1,4 тысяча долларов) на сумму триллион долларов, и субсидии штатам на вакцинацию. Денежная эмиссия в таком объеме надолго снизит привлекательность к доллару, а избыток долларовой массы вытолкнет "горячие деньги" на биржевые рынки.

Рост котировок на мировых рынках поддержала кандидат в министр финансов США Джанет Йеллен, которая в Конгрессе призвала действовать масштабно, чтобы спасти экономику и не беспокоиться о долгах сейчас.

Стоимость европейского сорта Brent, ценового индикатора для рынков, к 13:00 мск остается на максимумах февраля прошлого года – 56,3 доллара за баррель. Другие активы умеренно дорожают: цена биткоина остается чуть ниже исторического максимума января 2021 года (42 тысячи долларов) – 35,572 тысячи доллара, золото – на уровнях максимумов прошлого года – 1,853 тысячи долларов за тройскую унцию.