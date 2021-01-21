Кабмин утвердил план трансформации в градостроительстве

Современные нормы регулирования застройки и планирования городов появятся в России. Для этого кабмин утвердил "дорожную карту" трансформации для градостроительной деятельности. В плане представлены инициативы, которые должны быть реализованы до середины 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в четверг.

Нововведения затрагивают процедуры подготовки документации, проектирования и проведения экспертиз, госзакупок жилищного строительства и присоединения объектов к инженерным сетям. Всего в документ включено 30 мероприятий по совершенствованию нормативной базы.

Таким образом, определится порядок выездного приема документов для кадастрового учета, также это позволит уменьшить перечень объектов, вокруг которых должны устанавливаться санитарно-защитные зоны. Помимо этого ожидается ускорение ввода домов в эксплуатацию благодаря упрощению подключения зданий к коммунальной инфраструктуре.

По всем направлениям работы подготавливаются нормативные акты, большинство из которых должны быть приняты в 2021 году.

Ожидается, что выполнение "дорожной карты" приведет к сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла и позволит устранить избыточные требования, которые тормозят развитие отрасли.

Механизм, в рамках которого разработан план, позволяет накапливать инициативы по снятию барьеров с бизнеса. Прямое взаимодействие органов власти, отраслевых специалистов и предпринимателей обеспечиваются экспертными группами, которые помогают совместно управлять изменениями деловой среды.