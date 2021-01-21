Правительство удваивает льготные авиаперевозки для Дальнего Востока

Правительство утвердило новое субсидирование льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. "Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 миллиардов рублей", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. В итоге пере

Жители Дальнего Востока могут приобрести авиабилеты по специальному сниженному тарифу 8-10 тысяч рублей, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение.

"В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока. Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится", – отметил Мишустин.

Программа льготных аваиперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении может быть расширена, в том числе за счет исключения из нее действующих сейчас ограничений по возрасту. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений президента России Владимира Путина. В настоящее время воспользоваться льготными авиабилетами могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов детства II и III групп.