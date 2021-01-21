Сбербанк намерен запустить платформу для выпуска криптовалют

Сбербанк подал в Банк России заявку на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты – сберкоина. Платформу могут запустить к весне, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

С 1 января в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк рассчитывает на то, что ЦБ одобрит заявку, подчеркнул Попов.

По закону, цифровые финансовые активы можно выпускать на зарегистрированной площадке, и одним из возможных финансовых активов станет фиатный коин на рубль.

Сбербанк технологически готов к выпуску и работе с этим инструментом, банк уже опробовал эту технологию. "Видим, что она работает, для клиентов она удобна", – пояснил Попов.

В первую очередь Сбербанк намерен выпускать цифровые вексели. "Замена бумажного векселя на электронный вексель открывает большие возможности", – добавил Попов.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил ранее, что банк рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты – сберкоина.