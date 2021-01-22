Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов

Минэкономразвития поддержало предложение властей Москвы об отмене или снижении НДС для ресторанов, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Власти Москвы встречаются с предпринимателями в рамках Стратегического совета и предлагают предприятиям различные меры поддержки.

Снижение или отмена НДС для ресторанного бизнеса позволит снизить нагрузку на предприятия и поможет им пережить сложное время, отметил Ефимов в интервью РИА Новости.

Оборот в общепите упал. "Совершенно очевидно, что 2020 г. и 2021 г. нельзя назвать успешными для этой отрасли", – подчеркнул заммэра Москвы.

Ресторанный бизнес входит в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые пользуются мерами поддержки столичных властей, заключил Ефимов.