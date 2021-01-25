Россияне назвали размер зарплаты для полного счастья

Компания по поиску работы SuperJob провела опрос и выяснила, какая зарплата необходима россиянам для счастья. Оказалось, что 166 тыс. руб. в месяц сделают среднего гражданина счастливым.

При этом мужчины желают получать на 28% больше, чем женщины – 187 тыс. руб. и 146 тыс. руб. в месяц соответственно.

Самые большие запросы отмечены у жителей Москвы (220 тыс. руб. в месяц), Владивостока (200 тыс. руб.) и Ростова-на-Дону (190 тыс. руб.).

Житель Петербурга станет счастливым при зарплате 176 тыс. руб., а Челябинска – 175 тыс. руб. в месяц.

В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Саратове хотят получать 170 тыс. руб. в месяц, в Кирове – 132 тыс. руб., в Оренбурге – 124 тыс. руб.

Жителям Пензы для счастья нужно 136 тыс. руб., Ульяновска и Барнаула – 138 тыс. руб. в месяц.

В опросе приняли участие 22 тыс. граждан из всех округов России.