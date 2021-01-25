Правительство поддержало законопроект о "гаражной амнистии"

Правительство поддержало законопроект "Единой России о "гаражной амнистии", сообщает ЕР в Telegram-канале партии. Госдума намерена рассмотреть законопроект в первом чтении в последнюю неделю января.

Законопроект определяет порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых построены гаражи.

Речь идет о гаражах, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 г.

Законопроект гласит, что гражданин имеет право на бесплатное получение в собственность земельного участка, на котором расположен гараж, если участок предоставлен гражданину организацией, органом власти или на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Такое право действует до 1 января 2026 г.

Законопроект определяет список документов, необходимых для получения гражданами земельных участков.

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж и земельный участок под ним происходят одновременно.