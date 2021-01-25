Путин заявил о снижении безработицы

Уровень безработицы в России снизился до 5,9%, а к концу года снизится до докризисного уровня 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися ВУЗов в День российского студенчества.

При правительствах времен президента Борис Ельцина уровень безработицы в России достигал 8-13%. Во время пандемии безработица выросла с 4,7% до максимального уровня в 6,4% экономически активного населения в августе. "Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она еще остается напряженной", – отметил Путин. Безработица "сейчас уже 5,9%, то есть снижение идет", – уточнил глава государства.

"Но перед правительство стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, – напомнил Путин. – И судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична".