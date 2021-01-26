Уборка возглавила список самых популярных и подорожавших услуг

Самой востребованной и подорожавшей услугой во время пандемии в России оказалась уборка, согласно статистики запросов сервиса "Авито".

Частота поиска услуг по уборке помещений в 2020 году выросла на 65% чаще, количество предложений выросло в 1,4 раза, а их стоимость – в 1,5 раза.

Спрос на организацию праздников и мероприятий вырос на 37%, их предложение — на 9% при неизменной цене. Спрос на обучение и онлайн-курсы увеличился на 31%, предложение — на 29%, а цены на них не изменились.

Спрос на "мастера на час" вырос в 1,5 раза при росте цене на 25%. Вырос спрос и на строительство домов и коттеджей – на 41% при росте цене на 25%.

Вырос спрос и предложение на услуги по доставке, онлайн-услуги тренеров, нянь, репетиторов и педагогов на треть, вырос спрос на услуги благоустройства дачных участков — на 71%, вырос спрос и на услуги по ремонту бытовой техники на 51% благодаря удвоению спроса на ремонт игровых приставок.