Мишустин: пандемия не слишком повлияла на торговлю России и Белоруссии

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина пандемия COVID-19 незначительно повлияла на торговые отношения между Россией и Белоруссией. Об этом Михаил Мишустин сообщил в рамках переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко во вторник 26 января.

Глава кабмина отметил успешное развитие торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Белоруссия является главным экономическим партнером на пространстве СНГ. В 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией составлял $35,5 млрд.

Пандемия коронавируса оказала незначительное влияние на общую ситуацию и торговлю в том числе, несмотря на некоторое сокращение товарооборота. Михаил Мишустин отметил, что в настоящее время восстановление увеличение товарооборота и преодоление негативных последствий пандемии, являются ключевыми задачами, решать которые надо сообща.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах отметил, что критического снижения взаимной торговли не произошло, снижение объемов торговли составило около 20 процентов. "В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", – сказал Головченко.

Мишустин заявил, что братские отношения народов двух государств объединены общими духовными и культурными связями и общей историей. Также глава кабмина отметил заинтересованность России и Белоруссии в достижении нового уровня в совместной работе и в новом содержании интеграционного взаимодействия в Союзном государстве. Михаил Мишустин добавил, что Москва дорожит братскими отношениями с Минском.

По накопленным инвестициям в Белоруссии Россия занимает первое место. В 2020 году инвестиций было более $4 млрд. Также Мишустин уточнил, что в Белоруссии работает порядка 2400 компаний с российским участием. И необходимо увеличивать количество совместных предприятий.

Глава правительства России отметил, что отношения между Россией и Белоруссией носят уникальный характер с многолетними производственными связями. Например, взаимное сотрудничество в сфере автомобилестроения, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники и многое другое.

Сейчас необходимо создавать наиболее комфортные условия для бизнеса двух государств и внедрять новые совместные проекты. Подвел итог Михаил Мишустин.