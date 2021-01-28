Компании получат субсидии для трудоустройства безработных

Пандемия в стране отступает, но необходимо аккуратно помогать гражданам и экономике: принимаемые меры по борьбе с коронавирусом дают положительные результаты и соответствуют уровню угрозы, заявил президент РФ на совещании с правительством. "Я просил бы вас работать слаженно и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", – обратился Владимир Путин к членам правительства.

Путин поручил запустить программу для снижения безработицы: работодателей получат субсидии в размере трех МРОТ в случае трудоустройства безработного.

"Программа позволит трудоустроить свыше 220 тысяч человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких емких федеральных мер прямого действия", – заявил министр туда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Компания или предприниматель получат первый платеж в размере МРОТ (12,792 тысячи рубля) через месяц после трудоустройства безработного, который был зарегистрирован в центре занятости до 1 января 2021 года. Второй платеж – еще через три месяца, и третий поступит еще через три месяца.

Регионы получат 21 миллиард рублей для восстановления занятости. "Уровень занятости в России вернется к допандемическим показателям, если до конца года трудоустроится миллион человек, – уточнил Котяков. – Чтобы нам достичь цели допандемических показателей, предлагаем расширить программу переобучения, которая на сегодняшний день уже введена, и ввести новые меры по субсидированию найма".

По предварительным данным Росстата, по итогам декабря уровень безработицы снизился до 5,9% с максимального значения в августе прошлого года в 6,4%. "В абсолютных цифрах численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона человек", – доложил Котяков. В центрах занятости состоят на учете порядка 2,58 миллиона граждан, а в сентябре было 3,700 миллиона человек.