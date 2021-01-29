Финляндия может отказаться от российской электроэнергии

Финская государственная компания Fingrid разработала несколько сценариев развития электроэнергетического рынка Финляндии. По двум из них предусматривается отказ от импорта электроэнергии из России к 2035 году. Эту информацию компания Fingrid разместила на своем сайте в пятницу 29 января.

Всего было обнародовано четыре сценария развития энергосистемы Финляндии до 2035 года. По сценарию Climate-Neutral Growth, предполагается исключение влияния выплат за мощность в России на трансграничную торговлю.

Также в сценариях Windy Seas и Solar and Batteries прогнозируется отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией. Предполагается, что к 2035 году Финляндия станет углеродно-нейтральной страной.

В основном упор делается на развитие ветроэлектростанций, а также на солнечные электростанции. Общее направление – отказ от импорта. По одному из прогнозов предполагается даже экспорт электроэнергии.

Объем экспорта электроэнергии в Финляндию в 2019 году, исходя из данных российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", составил 7 млрд. кВт.ч. И 1,8 млрд. кВт.ч. за девять месяцев прошлого года.