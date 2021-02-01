Скучно не будет: доллару предсказали февральский курс к рублю

По наблюдениям ИАЦ "Альпари", начало 2021 года оказалось очень подвижным для курсов валют и конкретно рубля. Дальше точно скучно не будет, потому что рынок полон событий и новостей.

Какие могут быть сложности у рубля в феврале? Пока конъюнктура выглядит довольно нейтральной, а определяющими движение "россиянина" останутся те же факторы: это нефть, интерес инвесторов к риску, внутренний разгон инфляции, поведение доллара США на мировой арене.

Нефть Brent к началу месяца стабилизировалась в довольно узком диапазоне 54,5-56,5 доллара за баррель. Рынок уже отыграл январские решения ОПЕК+ по расширению суточной добычи сырья для России и Казахстана и самоотверженное решение Саудовской Аравии в отношении персонального сокращения выкачки черного золота в день на 1 миллион баррелей. Саудиты снова вытягивают сделку и продлевают ее – без них эти соглашения давно бы потеряли смысл. Скорее всего, в феврале баррель Brent останется в действующих рамках колебаний, если внешний фон не преподнесет сюрпризов. Для рубля это нейтральный фактор, отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Вот чему рубль может быть не рад, так это продолжению роста инфляции в России. Январских данных еще нет, но, думается, индекс потребительских цен вырос за первый месяц на 0,5-0,7%, в феврале он прибавит 0,5-0,8%. Разгон инфляции — это негатив для российской валюты.

"Россия продолжает бороться с пандемией, фактор собственной вакцины приподнимает РФ на мировой арене, но переоценивать его все же не стоит. Пройдет время, прежде чем будет понятна эффективность и результаты вакцинирования, ‑ отмечает финансовый аналитик Анна Бодрова. ‑ Доллар на мировом валютном рынке смотрится сильным даже в преддверии нового пакета стимулирующих мер, и это нужно держать в поле зрения".

В результате, ожидания по колебаниям курсов валют на февраль выглядят следующим образом: доллар от 74,5 рубля до 77 рублей, евро ‑ 90-92 рубля. У российской валюты, безусловно, есть и сильные стороны, но сейчас его стоимость очень близка к справедливым оценкам.