ОНФ призвал запретить рекламу фондов, обещающих "заоблачную прибыль"

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит Минфину и Банку России ввести запрет на рекламу фондов, которые предлагают очень высокую прибыль и тем самым вводят граждан в заблуждение, сообщает ОНФ.

Необходимо пресечь массовую рекламу разного рода фондов, бирж и кредитных потребительских кооперативов, которые обещают заоблачную прибыль. Под маской таких фондов скрывается масса мошенников, подчеркивает ОНФ.

Следует также ужесточить ответственность за попытки ввести граждан в заблуждение. ОНФ направит предложения в ЦБ и Минфин, фонд намерен добиваться принятия и исполнения решений, заявила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

В России увеличилось количество рекламы с предложением вложить деньги в различные фонды и ценные бумаги. Растут риски для простых граждан, поскольку они не обладают знаниями в области управления финансами и финансового рынка.

Разного рода фонды, паи и бумаги представляют собой "Поле чудес" для многих граждан. Таким образом, создается почва для мошенничества, злоупотреблений и финансовых пирамид, подчеркнула Лазарева.

Президент Владимир Путин заявил, что одновременно с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам. "Следовательно, получают развитие и другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг", – отметил Путин.

Президент потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги, чтобы эти граждане не стали "новой версией обманутых дольщиков".