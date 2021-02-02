Мировые цены на нефть побили рекорд годичной давности

Мировые цены на нефть растут, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent выросла на лондонской бирже ICE Futures на $1,3 (+ 2,13%) до $57,55 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI поднялась на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,16 (+ 2,17%) до $54,71 за баррель.

Таким образом, цены побили рекорд годичной давности. Инвесторов вдохновили новости о том, что страны ОПЕК+ выполнили сделку в январе на 99%.

С 1 февраля Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ снизили добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки (1,5% мирового спроса на нефть в сутки).

Кроме того, на северо-восток США обрушился снежный шторм, что повышает спрос на топливо для отопления домов и предприятий.

Saudi Aramco считает, что спрос на нефть частично восстановится к концу 2021 г. Что касается пандемии коронавируса, то худшее, вероятно, уже позади, полагает компания.

На рынке наметился U-образный разворот настроя трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть. Настрой изменился благодаря устойчивому снижению заболеваемости и смертности от коронавируса в США.

Инвесторы следят также за переговорами между администрацией и конгрессом США о новых мерах поддержки американской экономики.

Такие меры ускорят экономическое восстановление и успокоят рынок, полагают эксперты.