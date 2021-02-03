Власти обязали новые СПГ-проекты сделать приоритетным внутренний рынок

Правительство внесло новое условие в правила проведения аукционов на предоставление участков недр под СПГ-проекты. Компании, которые намерены развивать новые СПГ-проекты, обязаны в первую очередь поставлять СПГ на внутренний рынок.

Решение принято на совещании у вице-премьера Александра Новака, участники совещания рассмотрели вопрос о подготовке стратегии развития СПГ-отрасли в России.

Правительство внесет в стратегию пункт о разработке стандартных требований к пользованию недрами. Такие требования станут составной частью материалов к проведению аукционов на право пользования недрами.

Основное требование – "приоритетное использование природного газа, в том числе в сжиженном состоянии для газификации и энергообеспечения субъектов России", отмечает Минэнерго.

Минприроды подготовит на основе новых требований предложения по сокращению сроков предоставления прав на пользование недрами, содержащими запасы газа.