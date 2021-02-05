Рубль устал бояться: доллар и евро потеряли еще один рубеж

Рубль уверенно дорожает второй день подряд: за сутки евро и доллар потеряли рубль стоимости, а российская валюта укрепилась на 1,3% вопреки заявлениям Джо Байдена о решимости наказать Россию. Доллар при открытии торгов на Московской бирже в пятницу снизился ниже отметки 75 рублей, а евро – ниже 90 рублей. Днями ранее евро и доллар потеряли отметки, начиная с 76 и 92.

Доллар подешевел на 50 копеек до 74,9 рубля, а евро – на 55 копеек до 89,7 рубля, согласно данным торгов к 12:00 мск. Спрос на гособлигации РФ поддержал укрепление рубля, и рубль продолжает лидировать среди валют развивающихся стран. К 12:00 мск европейский сорт Brent, самый массовый на рынке, подорожал еще на 1,3% до 59,6 доллара, согласно данным интерконтинентальной бирже в Лондоне. Американский эталон WTI также подорожал на 1,3% до 57 долларов за баррель.

"Рывок нефти выше 59 долларов за баррель способствовал смене настроений в российских активах, оставив в тени как внутриполитические трения, так и внешние угрозы, в частности, очередные заявления Джо Байдена о готовности "наказать" Россию", – отмечается в комментарии аналитиков Росбанка.

Сейчас лишь сокращается чрезмерно большой разрыв между ростом стоимости нефти и курсом рубля. Подорожавшая нефть намного увеличила приток валюты в страну, а рубль укрепляется с запаздыванием. Из-за угрозы санкций курс рубля к доллару вырос лишь на 1,6%, в то время как нефть подорожала на 18% с первого января нового года. Политика помешала рублю полностью отыграть рост цены нефти даже в благоприятных условиях – отсутствия массового выхода иностранных инвесторов из ОФЗ и невысокого объема покупок ЦБ валюты для Минфина.