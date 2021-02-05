Потанин: штраф "Норникелю" – сигнал для всего бизнес-сообщества

Удовлетворение иска о взыскании штрафа с "Норникеля" в размере 146,2 млрд. рублей за причиненный ущерб окружающей среде после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске послужило уроком для всего бизнес-сообщества, а не только для компании "Норникель". Об этом сообщил глава компании "Норникель" Владимир Потанин во время эфира программы "Вести" на телеканале "Россия-1" в пятницу 5 февраля.

Потанин отметил, что ситуация, сложившаяся на ТЭЦ-3, является сигналом для всего бизнес-сообщества. А решение арбитражного суда Красноярского края, по словам Потанина, отражает степень серьезного отношения государства к вопросам экологии. Отныне к вопросам промышленной безопасности и экологии следует относиться более серьезно, добавил он.

В конце мая прошлого года, после разрушения резервуара на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", произошел разлив топлива, оцененный Росприроднадзором ущерб, нанесенный экологии составил около 148 млрд. рублей. Однако по подсчетам самого "Норникеля" ущерб составил 21,4 млрд. рублей.

Иск Росприроднадзора к энергетической компании НТЭК за нанесение ущерба окружающей среде был удовлетворен арбитражным судом Красноярского края на сумму 146,2 млрд. рублей.

В горно-металлургической компании "Норникель" сообщили, что постановление суда о возмещение ущерба причиненного окружающей среде из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске будет внимательно изучено после получения полного текста постановления.