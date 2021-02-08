Минэнерго: электроэнергия подорожала, тарифы для населения выросли в пределах инфляции

Оптовые цены на электроэнергию в 2020 г. выросли в первой ценовой зоне на 3,4% до 2,54 тыс. руб. за МВт.ч, во второй – на 0,6% до 1,78 тыс. руб. за МВт.ч. Это самые высокие цены за последние пять лет.

В 2018 г. цены составляли 1,85 тыс. руб. и 1,66 тыс. руб. соответственно, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на "Совет рынка".

Основной причиной роста оптовых цен стало увеличение цены на мощность, при этом свободные цены на электроэнергию в 2020 г. снизились. Так, цена на мощность выросла в европейской части России и на Урале на 14,3%, в Сибири – на 7,1%.

При этом спрос на электроэнергию упал, и обязательные платежи по надбавкам распределили на меньшее количество потребителей.

Между тем рост оптовых цен на электроэнергию остался в 2020 г. в рамках инфляции (4,9%), что не создало сложностей для промышленных потребителей, пояснило Минэнерго.

Оптовые цены "с хорошим запасом вложились в показатели инфляции". Речь идет о совокупной рыночной цене на электроэнергию (свободная цена + цена на мощность), подчеркивает Минэнерго.

"Оптовая цена на электроэнергию не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми правительством решениями. Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 г. выросли не выше инфляции. В 2021 г. рост тарифов также ограничен уровнем инфляции", – заключает Минэнерго.