Белоруссия на два дня отключала Прибалтику от электроэнергии

Белоруссия 8 и 11 апреля отключала трансграничные линии электропередачи с Литвой. Испытания понадобились для проверки надежности энергосистемы Белоруссии с учетом намеченного выхода энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Минэнерго Белоруссии заявило, что проведение испытаний согласованно со всеми системными операторами БРЭЛЛ.

Между тем российская компания "Интер РАО" не прекращала поставки электроэнергии в Эстонию, Латвию и Литву, несмотря на отключение Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой, отмечает ТАСС. "Из Калининградской области поставки не прекращались", – подчеркнула компания.

Энергетическое кольцо БРЭЛЛ синхронизирует работу энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, обеспечивает обмен электроэнергией в случае аварийных ситуаций.

Страны Прибалтики намерены отсоединить свои энергосистемы от энергосистем Белоруссии и России и присоединиться к 2025 г. к энергосистеме Европы через Польшу с помощью смычки LitPol Link и морского подводного кабеля Harmony Link.