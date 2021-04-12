ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования

В настоящее время сохраняется потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования в РФ сохраняется. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи представителей региональных банков с руководством ЦБ РФ на площадке Совета Федерации.

Набиуллина заявила, что в целом ипотечное кредитование имеет потенциал роста. Помимо этого, по словам главы ЦБ, потенциал роста существует и у розничного кредитования.

В апреле прошлого года правительство РФ утвердило программу льготного ипотечного кредитования по ставке не более 6,5% годовых для граждан, приобретающих жилье в новостройках. Данная программа помогает россиянам улучшить свои жилищные условия, а также строительную отрасль, которая испытывает трудности из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, который спровоцировал снижение спроса на жилье из-за снижения доходов у граждан.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях взять льготную ипотеку можно до 12 млн. рублей. В остальных регионах страны, льготный ипотечный кредит можно получить на сумму не более 6 млн. рублей.

По плану программа льготного ипотечного кредитования должна была быть завершена 1 ноября прошлого года, однако по решению правительства РФ, срок окончания программы был перенесен на 1 июля 2021. Власти рассматривают возможности для пролонгации программы льготного ипотечного кредитования на покупку жилья в новостройках после 1 июля текущего года.