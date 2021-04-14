Власти упростят для инвесторов порядок получения вида на жительство в России

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минэкономразвития (МЭР) законопроект, который упрощает порядок выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в России.

Инвесторы смогут получить ВНЖ в России, минуя получение разрешения на временное проживание (РВП) в России.

Законопроект согласован с МВД и Минтрудом, сообщают "Известия". По мнению МЭР, поправки в закон помогут создать привлекательные для иностранных инвесторов условий проживания в России.

"Экономические требования для приобретения иностранными гражданами ВНЖ в России определит правительство после принятия законопроекта. В нынешней редакции документа отмечено, что в отношении получения ВНЖ члены семьи заявителя обладают теми же правами", – отмечает МЭР.

Госдума готова поддержать законопроект при условии проверки желающих проживать в России иностранцев на предмет отсутствия связей с криминалом.

Законопроект не содержит цифр. Некоторые СМИ сообщили, что для получения ВНЖ необходимо вложить в России не менее 10 млн руб. или купить ОФЗ или недвижимость на 30 млн руб.