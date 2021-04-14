Урал вместо Каппадокии: путевку в Турцию можно обменять на тур по России

Владельцам туров в Турцию или Танзанию с датами ограничения посещения этих стран можно обменять на путешествие по России, сообщил Ростуризм.

В понедельник 12 апреля российские власти решили приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за взрывного роста количества заболевших в этой стране.

Лучше не терять время, и не дожидаться улучшения эпидемиологической ситуации в Турции, или других странах. "По согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России", – уточнили в федеральном агентстве по туризму.

Свыше 500 тысяч россиян забронировали путевки в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Всего продано путевок на 32 миллиарда рублей – это более 400 миллионов долларов. По словам исполнительного директора АТОР, сейчас обсуждается возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Их может быть три: перебронирование на дату позже 1 июня, изменение направления поездки и возврат средств.

Ростуризм открыл горячую линию по ситуации с Турцией и Танзанией и пояснил, что делать в этом случае: все варианты обсуждаются с туроператорами, которые продали путевки в эти страны на ближайшие 2 месяца.

В Турции усилены ограничительные меры и введен комендантский час на выходных. С начала апреля в Турции каждый день подтверждается зараженность коронавирусом свыше 50 тысяч человек в день, рекорд был 8 апреля – почти 56 тысяч. За предыдущие сутки – 54 тысячи заболевших, более 250 погибших в сутки. Несмотря на массовую вакцинацию "Пфайзером" и китайским препаратом, прививок катастрофически не хватает для всего населения.