Высокий суд Великобритании отказал экс-владельцам "ЮКОСа"

Высокий суд Великобритании 14 апреля отказал бывшим крупным акционерам нефтяной компании "ЮКОС" в возобновлении производства по исполнению решения суда от 2014 года, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В октябре 2020 года Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров "ЮКОСа".

Высокий суд Великобритании сегодня поддержал позицию Минюста России о необходимости дождаться решения Верховного суда Нидерландов по российской кассационной жалобе.

"Высокий суд также признал, что российская жалоба имеет реальные шансы на успех и является частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов", – заявил министр (цитата "Интерфакса").

Годом ранее в июне Верховный суд Нидерландов начал рассмотрение кассационной жалобы России о незаконности решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Тогда гаагский суд предписал России выплатить 57 миллиардов долларов экс-владельцам "ЮКОСа".

Разбирательство длится много лет. Иск был подан от имени трех крупнейших бывших акционеров "ЮКОСа" – фондов Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd, которые контролируют экс-владельцы компании. Впервые международный арбитраж в Гааге 18 июля 2014 года обязал Россию выплатить бывшим владельцам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов. В апреле 2016 года суд Гааги отменил это решение.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги вернул бывшим крупным акционерам нефтяной компании "ЮКОС" право на получение компенсации в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба: с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.