Матвиенко: Россия должна готовиться к восстановлению трудовой миграции

Россия должна готовиться к восстановлению прежних объемов трудовой миграции, учитывая санитарную и эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ в пятницу 16 апреля.

Валентина Матвиенко отметила, что границы не могут быть постоянно закрытыми и у тех стран, которые выбрали такой путь, отсутствуют положительные результаты как в борьбе с пандемией коронавируса, так и в росте экономики.

По словам спикера, пришло время для восстановления объемов трудовой миграции, для этого необходимо выработать новые нормы и правила, учитывающие санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Российская Федерация останется гостеприимным и доброжелательным государством для всех зарубежных граждан, пожелавших учиться, проживать и работать в России, отметила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что в настоящее время для выполнения амбициозных проектов в России недостаточное количество трудовых мигрантов, так как за последний год их число значительно сократилось.