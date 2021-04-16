Решения о восстановлении добычи в рамках ОПЕК+ приняты

Приняты решения о восстановлении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Добыча будет постепенно восстанавливаться в течение мая-июля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу 16 апреля.

Новак уточнил, что уровни добычи, которые должны были быть достигнуты еще в апреле 2020 года, будут достигнуты в течение промежутка времени с мая по июль в целом по ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ в ходе заседания 1 апреля согласовали постепенное увеличение добычи нефти, которое они ограничивали с января. В мае ОПЕК+ планирует нарастить добычу на 350 тыс. б/с, в июне также на 350 тыс. б/c, в июле планируется увеличить добычу на 441 тыс. б/c.

В конечном результате, все страны ОПЕК+ должны выйти на уровни добычи нефти, выход на которые планировался в начале текущего года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщал, что на следующей встрече министров ОПЕК+ 28 апреля, может быть принято любое решение – как по наращиванию добычи, так и по ее ограничению – в зависимости от ситуации на рынке.