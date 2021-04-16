Профсоюзы: рынок труда не восстановится без масштабных вложений из бюджета

Планы по восстановлению рынка труда к концу года вполне выполнимы, но только в случае масштабных бюджетных вложений в создание рабочих мест при одновременном резком повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Кроме того, необходимо ввести льготы для работодателей, которые создают новые рабочие места, отметил Шершуков в интервью "Интерфаксу".

В свою очередь глава Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко считает, что в этом деле не обойтись "усилением лишь фискальной политики".

"Ковид создал ситуацию глубокого социально-экономического кризиса. Необходимо изменить политику в области заработных плат, существенно их увеличить для российских граждан, восстановить утерянные рабочие места в целом ряде секторов экономики", – подчеркнул Кравченко.

"Очевидно, что достижение докризисного уровня на рынке труда потребует колоссальных усилий со стороны правительства и серьезной концентрации усилий всего общества", – отметил глава КТР.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзом, в членских организациях состоят почти 20 млн граждан. КТР объединяет около 2 млн человек.

Минтруд заявил, что поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по восстановлению рынка труда будут выполнены к концу года.