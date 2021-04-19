Россия в лидерах по притоку: индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Рублевая стоимость российских акций и облигаций, которую отражает индекс Мосбиржи, в понедельник 19 апреля обновила рекорд.

Индекс Мосбиржи вырос до 3605,49 пункта, согласно данным торгов к 10:10 мск. Это произошло при открытии торгов и в первую торговую сессию сразу после объявления санкций США в 15:00 в пятницу 16 апреля.

Предыдущий рекорд был 16 марта – 3602 пункта. Череда рекордов возобновилась с конца 2020 года: рынок быстро восстановился после обвала в кризис апреля 2020 года благодаря спросу россиян на акции и облигации.

Индекс РТС, отражающий долларовую стоимость российских ценных бумаг, к 10:10 мск 19 марта достиг 1493 пункта – это максимальные уровни марта, апреля. Но в целом индекс РТС, упав еще в кризис 2008 года, с исторического рекорда 2498 пункта, с тех пор и не восстановился. Но в пятницу индекс РТС вырос на 1,5% до 1497 – это рекорд по долларовому приросту стоимости среди ликвидных развивающихся рынков за день.

Чистый приток глобальных фондов в Россию за прошедшую неделю составил 56 миллионов долларов. На предыдущей неделе было 54 миллиона долларов. Чистый приток в страну наблюдается уже 25 недель подряд. Среди развивающихся рынков это второй показатель притока после Китая, отмечается в обзоре SberCIB Investment Research.

Рубль в понедельник теряет примерно 30 копеек к основным валютам. Доллар торгуется по 76,2 рубля, евро – 91,3 рубля. По итогам пятницы рубль укрепился на 0,8% к доллару и на 0,7% к евро, основные валюты потеряли почти рубль стоимости – это лучший показатель среди валюты развивающихся рынков.

В ожидании санкции и под информационным давлением стоимость рубля, акций, облигаций снижались на бирже. Но объявленные США санкции в пятницу оказались незначительными для российской экономики. Поэтому инвесторы "отыграли" обратно завышенные страхи. Подорожали и рубль, и акции, и корпоративные облигаций, и даже российские гособлигации, которые США запретили покупать своим гражданам.

Индекс Мосбиржи возобновил обновление рекордов по итогам 2018 года, которое прервалось лишь в апреле 2020 года в начале пандемии. Предыдущий исторический максимум индекса Мосбиржи достигнут 12 января 2021 года – 3520,7 пункта, затем несколько раз в марте 2021 года: 12 марта (3539) ,15 марта (3596), 16 марта (3602 пункта),