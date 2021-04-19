Правительство создаст единый реестр проверок предприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о создании и ведении единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, который начнет действовать с 1 июля.

В частности, с 1 июля контролеры не смогут проводить проверки бизнеса, если заблаговременно не внесут эти проверки в реестр. "Отвечать за ведение реестра будет Генпрокуратура", – сообщает сайт правительства. Создание единого реестра позволит сделать контроль более прозрачным.

Доступ к единому реестру наладят через портал госуслуг, где предприниматели смогут отслеживать сведения о предстоящих проверках и видеть принятые по итогам проверок решения.

Предприниматели смогут использовать сведения из единого реестра для досудебного обжалования решений контрольных органов.

Процедуру досудебного обжалования решений надзорных органов введут для отдельных видов контроля с 1 июля, а с 2023 г. эту процедуру начнут поэтапно внедрять для всех видов контроля.

Президент Владимир Путин подписал законы о так называемой регуляторной гильотине. Законы определяют правовое регулирование вопросов государственного и муниципального надзора.