ФАС не нашла картельного сговора у отельеров Крыма и Краснодарского края

ФАС не нашла картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении цен на размещение в отелях Крыма и Краснодарского края. Повышение цен связано только с увеличением спроса в связи закрытием Турции. Об этом сообщил замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев.

Также Нижегородцев рассказал, что туристические ассоциации отмечают, что из-за пандемии коронавируса у них вообще не наблюдался так называемый низкий сезон. По данным за год, средняя загрузка увеличилась на рекордные 70%. Этот показатель говорит о необходимости долгосрочных госпрограмм и системы экономических мер для наращивания мощности по размещению туристов по всей стране в целом и в Крыму и Краснодарском крае в частности, считает Нижегородцев.

Замглавы ФАС отметил, что служба не получала жалоб на повышение цен в бюджетных гостиницах уровень которые составляет до 3*. По мнению Нижегородцева, чаще всего проблемы возникают с размещением уровня 4-5*, это связано с тем, что граждане стараются найти отдых в условиях отмены туров в Турцию.

Также он сообщил, что необходимо изучить ситуацию с заболеваемостью по основным зарубежным туристическим направлениям и открыть их по возможности, чтобы уменьшить спрос на отечественные курорты, а также компенсировать пол миллиона туров, которые были отменены в Турцию.

Нижегородцев добавил, что туристический бизнес основан на конкуренции и не имеет лиц, занимающих доминирующее или монопольное положение, чтобы им злоупотреблять. В настоящее время наблюдается координированное поведение участников туристического рынка, занимающихся размещением, но их действия являются отражением возросшего спроса.

Замглавы подчеркнул, что ФАС вместе с Ростуризмом ведут переговоры о дополнительных регуляторных механизмах, которые предотвратили бы шоковый рост цен.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Сочи, после закрытия Турции, цены на объекты размещения увеличилась на 30%.