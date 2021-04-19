Lexus показал обновленный бизнес-седан ES с сенсорным экраном

Lexus представил обновленный бизнес-седан Lexus ES. Автомобиль немного изменился внешне и получил ряд улучшений и обновлений, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности.

Первое поколение модели было представлено в год основания бренда в 1989 году. С тех пор автомобиль пользуется высоким спросом по всему миру — совокупные продажи с момента дебюта бизнес-седана составляют более 2 650 000 экземпляров в 80 странах.

Lexus ES претерпел некоторые внешние изменения, а также приобрел несколько обновлений и улучшений, связанных с повышением уровня комфорта и безопасности. Так рестайлинговая версия ES получила веретенообразную решетку радиатора, а передние фары теперь снабжены тройными светодиодными линзами.

В салоне обновленного варианта автомобиля экран с сенсорным дисплеем теперь находится ближе к водителю и расположен под большим углом. Помимо этого ES оснащен новыми 17 – и 18- дюймовыми дисками, а для версии F Sport в наличии и 19-дюймовые диски глянцево-черного цвета.

Помимо этого, обновленный Lexus ES получил телематическую экосистему для информирования клиентов при помощи смартфона о состоянии автомашины и ее месторасположении – Lexus Connected Services.

Безопасность водителя и пассажиров теперь находится в ведении расширенного комплекса пассивной и активной безопасности Lexus Safety System+. Теперь появились такие функции, как система помощи водителю при экстренной остановке, которая работает в паре с улучшенной системой помощи движению по полосе. Помимо этого, появилась система динамического круиз-контроля с опцией удержания скорости при движении в повороте. Также у Lexus ES появилась система адаптивного управления дальним светом.

После рестайлинга у автомобиля появился 2-литровый мотор мощностью 150 л.с. Двигатель работает с бесступенчатой коробкой передач Direct Shift CVT, которая снабжена механической первой и задней передачей.

Также в линейке силовых установок присутствуют двигатели: 2,5-литровый мощностью 200 л.с., 3,5-литровый 250-сильный V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Благодаря откалиброванным амортизаторам уменьшилось вертикальное раскачивание, а после увеличения жесткости распорок задней подвески, у автомобиля улучшилась управляемость. Все модификации модели получили усиленные тормоза. А в версии F Sport теперь появилась адаптивная подвеска AVS с расширенным диапазоном регулировок жесткости амортизаторов.

Продажи обновленного Lexus ES на основных мировых рынках начнутся в течение 2021 года. Модель Lexus ES выпускается с 2018 года. В настоящее время автомобиль на российском рынке стоит от 2,950 млн. руб.