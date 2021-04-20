Сенаторы попросили Минсельхоз предоставить цветоводам право на льготные кредиты

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил Минсельхозу предоставить цветоводам право на льготные краткосрочные кредиты.

"Предложить Минсельхозу разработать до 20 мая программу развития цветоводства, определив в ней перечень мер господдержки российских производителей цветочной продукции и условия ее предоставления. Кроме того, уточнить порядок предоставления льготных краткосрочных кредитов, включив в список получателей производителей цветочной продукции", – отметил комитет.

Между тем Минсельхоз расширил перечень направлений для выделения целевых льготных краткосрочных кредитов. Кредиты можно использовать и на внедрение цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила замглавы Минфина Алексея Сазанова создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных цветоводов, так как "цены на цветы кусаются".

Матвиенко неоднократно предлагала вернуться к вопросу освобождения российских производителей цветов от НДС. Минфин ответил, что цветы завозят через Белоруссию по заниженной таможенной стоимости, что уменьшает поступления от НДС.