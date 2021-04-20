Суд оштрафовал Росреестр за отказ передать помещения "Елисеевскому магазину"

Арбитражный суд Москвы наложил судебный штраф на Управление Росреестра по Москве за невыполнение судебного решения по регистрации перехода права собственности ООО "Елисеевский магазин" на помещения, расположенные в Москве на Тверской улице, 14.

"Наложить судебный штраф", – отмечено в карточке судебного дела.

Компания "Елисеевский магазин" подала в Арбитражный суд Москвы заявление о наложении штрафа в размере 100 тыс. руб. на Управление Росреестра по Москве.

На помещение площадью 564,9 кв. м зарегистрировано право собственности "Елисеевского магазина", решение принято 25 января 2021 г.

Однако возникли сложности с регистрацией второго помещения площадью 1,5 тыс. кв. м, поскольку это помещение не учтено в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный объект.

Компания "Алые паруса" прекратила с 11 апреля управление магазином "Елисеевский". Магазин вел переговоры о назначении нового управляющего, но не смог заключить договоры, поскольку Росреестр не регистрирует право собственности.

В свою очередь правительство Москвы намерено сохранить магазин "Елисеевский".

Судебные споры между ООО "Елисеевский магазин", Управлением Росреестра по Москве и департаментом городского имущества Москвы начались в 2019 г.

В конце 2015 г. "Елисеевский магазин" заключил с ГУП "Московское имущество" (подчинено департаменту городского имущества Москвы – прим. ред.). договор купли-продажи нежилого помещения на Тверской улице, 14.

В августе 2019 г. "Елисеевский магазин" подал в Управление Росреестра по Москве заявление о регистрации прав собственности на два нежилых помещения по указанному адресу.

Однако Росреестр приостановил госрегистрацию прав собственности "Елисеевского магазина", поскольку компания не предоставила второй подлинник договора купли-продажи, который заключен между ГУП "РЭМ" (прежнее название ГУП "Московское имущество" – прим. ред.) и компанией. После этого "Елисеевский магазин" обратился в Арбитражный суд Москвы.

В начале 2020 г. суд признал незаконным решение Управления Росреестра по Москве и обязал Росреестр осуществить государственную регистрацию перехода права собственности "Елисеевского магазина" на два помещения площадью 564,9 кв. м и 1,5 тыс. кв. м в здании на Тверской улице, 14.

Апелляционная и кассационная жалобы Управления Росреестра по Москве отклонены, отмечает ТАСС. Суды разных инстанций пришли к выводу, что "оспариваемое приостановление регистрации нарушает права общества, лишает его права собственности на недвижимое имущество".

Кроме того, "Елисеевский магазин" попытался через суд взыскать с Управления Росреестра по Москве 4 млн руб. судебных расходов. В итоге 25 января Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Управления 300 тыс. руб.