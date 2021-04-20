Минфин РФ ждет 500 млрд руб ненефтегазовых допдоходов в 2021 г

Минфин РФ, благодаря более быстрому восстановлению российской экономики в текущем году, рассчитывает, что бюджет страны получит порядка 500 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев в интервью агентству Рейтер.

Ввиду того, что экономика и налоговая база имеют более высокие темпы восстановления, чем ожидалось, бюджет получает дополнительные доходы уже сейчас, а не в конце текущего года. Прирост налогов направляется на приоритеты. В 2021 году ожидается примерно 500 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов, добавил Колычев.

Владимир Колычев заявил, что при средней цене нефти Urals $60 за баррель в нынешнем году, бюджет дополнительно пополнится порядка 1,5 трлн. руб. от нефти и газа. Данная сумма даст возможность уменьшить дефицит бюджета с заложенных 2,76 трлн. рублей, или 2,4% ВВП.

На 2021 год в бюджет Минфин РФ заложил цену нефти в $45,3 за баррель.