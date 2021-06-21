США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия властей Белоруссии

США ввели новый пакет санкций против некоторых белорусских граждан и компаний. Это следует из сообщения размещенного на сайте американского Министерства финансов в понедельник, 21 июня.

США внесли в список ограничений 16 физических лиц и 6 юридических. Так в санкционный список попал Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ), а также Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске и внутренние войска Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЕС также ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии.

Президент США Джо Байден 8 июня продлил на один год срок действия санкций против белорусских властей, которые были введены в 2006 году. В документе отмечено, что данные меры приняты из-за того, что действия определенных представителей правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Помимо этого, 31 мая Министерство финансов США восстановило санкции против нефтехимического комплекса Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Ограничительные меры коснутся производителей шин, калийных удобрений, красок, а также компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американский филиал.

На данные действия Белоруссия объявила о сокращении количества дипломатов и специалистов, которые работают в стране на временной основе. Кроме того, власти республики намерены усложнить визовые процедуры для граждан США и отозвать решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.