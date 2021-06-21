ЕЦБ видит риски введения цифрового евро

В настоящее время ЕЦБ серьезно изучает возможность запуска цифрового евро, однако окончательное решение еще не принято, так как к данному проекту необходимо подходить аккуратно, поскольку для экономики кроме положительных моментов могут быть и риски. Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По словам Лагард, введение цифрового евро может негативно повлиять на финансовую стабильность за счет значительного перехода от частных денег к цифровой валюте еврозоны. По ее словам, может возрасти стоимость фондирования для банков, что приведет к росту процентов по кредитам и сокращению кредитования экономики. К введению цифрового евро необходимо подходить внимательно, добавила она.

Кристин Лагард рассказала, что 14 июля совет управляющих ЕЦБ будет решать, есть ли необходимость в фазе активного исследования цифрового евро.

Глава ЕЦБ сообщала в апреле, что Европейский центральный банк намерен летом принять решение о том, стоит ли начинать эксперимент в области цифровой европейской валюты. Но новая фаза в проекте цифрового евро вовсе не означает, что цифровой евро будет введен в ближайшем будущем.

А до этого, в марте, Лагард заявляла, что ЕЦБ может осуществить старт цифровой валюты в середине текущего десятилетия.